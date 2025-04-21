В белорусских школах появится факультатив по управлению квадрокоптерами

Новый факультатив "Основы управления квадрокоптером" появится в школах Беларуси с нового учебного года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Учебная программа занятий рассчитана на учащихся 8-х и 9-х классов. Ожидается, что новый факультатив будет способствовать популяризации инженерных профессий и привлечению школьников к техническому творчеству.

"Большую часть времени на занятиях посвятят работе на виртуальном симуляторе и упражнениям по управлению квадрокоптерами. Школьники получат комплексное представление об основах аэродинамики, механики и электроники, изучат процесс программирования беспилотных летательных аппаратов. Все это позволит еще со школьной скамьи развить у ребят техническое мышление и навыки работы с современными технологиями, а также инженерные, изобретательные и творческие способности", - рассказали в ведомстве.