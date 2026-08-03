В Белорусском государственном медколледже - последний день приема документов

3 августа - последний день приема документов от абитуриентов в Белорусском государственном медицинском колледже на базе 9 классов. На этой ступени проходной балл составил 8,5.

Всего из плана набора в 845 человек 690 уже определились с будущей профессией. На выбор в колледже предлагают 4 специальности: сестринское и лечебное дело, медико-реабилитационное, фармация. Все больше ребят поступают по целевому набору. В этом году таковых 507 человек.

С 1 сентября к изучению азов медицины в Белорусском государственном медицинском колледже приступят 2 115 учащихся. Из них 60 человек - иностранцы. География экспорта образовательных услуг широкая - Зимбабве, Туркменистан, Россия, Казахстан.