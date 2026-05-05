В Белтелерадиокомпании поздравили блокадниц, которые посвятили часть жизни телевидению

Юлия Перцова, первый зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании: "Мы сегодня приехали с подарками, с поздравлениями, с благодарностью к нашим ветеранам. И тоже в ответ получили целый букет эмоций. Эти традиции очень важны. Мою 20-летнюю прабабушку расстреляли фашисты. Во время Великой Отечественной она спасла жизнь летчику, перед смертью успела прокричать: "Мы ничего не выдали, отомстите за нас". Поэтому даже для меня лично, для наших детей, моих детей, нашего будущего мне важно встретиться с ветеранами, подержать их за руку и сказать большое спасибо за то, что они отомстили, за то, что они победили. Поэтому мы чтим эти традиции, будем с каждым годом, пока они живы, их благодарить. Такие поздравления подчеркивают связь между стойкостью в годы войны и значимостью мира сегодня".