3.77 BYN
2.83 BYN
3.32 BYN
В Белтелерадиокомпании поздравили блокадниц, которые посвятили часть жизни телевидению
В Беларуси проживает чуть более 570 ветеранов Великой Отечественной. Среди них участники и инвалиды войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. И еще 5,5 тыс. человек пострадали от последствий. Это в основном бывшие узники концлагерей и гетто. В преддверии 9 Мая от государства материальная помощь.
Сотрудники Белтелерадиокомпании в честь Дня Победы и в канун профессионального праздника поздравили женщин, которые пережили блокаду во времена Великой Отечественной и посвятили часть своей жизни телевидению.
Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда: "Людям нашего поколения знаки внимания - это важно. Нас понимает молодежь, это счастье, верьте. Хочу обратиться к ним и сказать: "Друзья мои, наше уходящее поколение сделало все, чтобы вы жили сейчас в прекрасной мирной стране".
Юлия Перцова, первый зампредседателя первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании: "Мы сегодня приехали с подарками, с поздравлениями, с благодарностью к нашим ветеранам. И тоже в ответ получили целый букет эмоций. Эти традиции очень важны. Мою 20-летнюю прабабушку расстреляли фашисты. Во время Великой Отечественной она спасла жизнь летчику, перед смертью успела прокричать: "Мы ничего не выдали, отомстите за нас". Поэтому даже для меня лично, для наших детей, моих детей, нашего будущего мне важно встретиться с ветеранами, подержать их за руку и сказать большое спасибо за то, что они отомстили, за то, что они победили. Поэтому мы чтим эти традиции, будем с каждым годом, пока они живы, их благодарить. Такие поздравления подчеркивают связь между стойкостью в годы войны и значимостью мира сегодня".
Поздравления подчеркивают связь между стойкостью в годы войны и значимостью мира сегодня. За ветеранами закреплены предприятия, школы, молодежные организации. В преддверии 9 Мая по всей стране организовывают концерты и встречи. Ведь главные герои этих дней те, кого с каждым годом становится все меньше. И им важна наша забота.