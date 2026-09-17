В Березе люди несут цветы к обелиску на месте бывшего концлагеря

В Березе 17 сентября целый день проходят народные возложения. Люди отдают дань уважения стойкости своего народа.

К обелиску на месте бывшего концлагеря люди массово несут цветы в знак памяти о предках, которые в 30-е гг. ХХ века отстояли самоидентичность белорусов.

Часть страны, Западная Беларусь, без согласия на то людей отошла полякам, которые считали белорусов людьми второго сорта, а территории - сырьевым придатком. Они пыталась подавить национальный код, лишить культурного. Но белорусы тогда выстояли.

Красную Армию встречали как освободителей, ведь благодаря этому походу народ воссоединился. Один из самых жутких концлагерей для политзаключенных "Береза-Картузская" прекратил свое существование.

Белорусы помнят суровые уроки истории и благодарны за возможность жить на своей территории.