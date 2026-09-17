В Березе почтили память борцов за единство белорусского народа

Белорусы уверенно смотрят в будущее, потому что помнят свою историю и то, какую цену заплатил народ за сохранение нации и восстановление исторической справедливости.

17 сентября к месту бывшего польского концлагеря в Березе белорусы весь день несли цветы как дань уважения борцам за независимость.

У обелиска прошел памятный митинг. Подножие монумента буквально утопает в цветах в знак глубокой признательности тем, кто не сломался и отстоял наше право быть единым народом. Белорусы подчеркивают: общая историческая память - это то, что по-настоящему скрепляет общество и делает нас сильнее.

"Этот день для нас, белорусов, живущих в Западной Беларуси, необычный. Мы приехали из города Воложина, который в свое время также входил в состав Польши. Мои родители родились в 1926 году. Они были из небольшой деревни и пережили это польское время, ходили в польскую школу, поэтому я с раннего детство знала, какой была польская власть", - поделилась участница памятного митинга.

"Я горжусь мирным небом над головой и нашими людьми - добрыми, гостеприимными, добродушными, счастливыми", - признался молодой человек.

Дмитрий Власик, управляющий делами Брестского облисполкома: "Это место важно не только для жителей города Береза, оно знаковое для жителей Брестской области и всей Республики Беларусь. "Береза-Картузская" - это место скорби, место памяти, поэтому именно здесь мы собрались в День народного единства".

Белорусы бережно хранят свою историю и уверенно продолжают путь единства и созидания.