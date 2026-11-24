В Минской области в 2027 году планируют построить свыше 1 млн 200 тыс. кв. м жилья. 10-я часть из них пойдет в арендный фонд для специалистов и нуждающихся граждан.

План Березинского района на 2026 год - более 1 тыс. кв. м арендного жилья: строятся 3 одноквартирных дома и 16-квартирная многоэтажка. Завершить объект намерены в декабре - квартиры сдадут с отделкой и мебелью.

Сергей Федоринчик, замначальника отдела архитектуры и строительства ЖКХ Березинского райисполкома:

"География строительства охватит и райцентр, и сельскую местность. В городе Березино мы построим еще семь одноквартирных жилых домов. А в наших агрогородках - Любушанах, Поплавах, Богушевичах и Косовке - возведем пять многоквартирных домов со всей необходимой инженерной инфраструктурой. Наша главная цель, чтобы каждый молодой специалист и работник востребованной профессии, который приезжает к нам работать, был обеспечен достойным жильем и оставался жить в Березинском районе".

На 2027 год в Березинском районе запланирована еще более масштабная программа: здесь возведут свыше 5 тыс. кв. м жилья.