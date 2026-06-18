В БЭТА рассказали, для чего был создан интернет-портал с "одним окном" для электромобилистов

В связи с резким ростом количества электромобилей в Беларуси была создана Белорусская ассоциация развития электротранспорта (БЭТА). Ее главной задачей стало решение вопросов, возникающих у граждан и бизнеса при переходе на новый вид транспорта. Об этом сообщил председатель ассоциации Сергей Худоешко в "Актуальном интервью".

"Последние 2 года показали взрывной рост количества электромобилей в Беларуси. Поэтому было принято решение создать Белорусскую ассоциацию развития электротранспорта. Это новый для нас сегмент рынка, для граждан новые технологии и новые автомобили. Возникает много вопросов и у граждан, и у бизнеса. И как раз-таки эти вопросы призвана решать БЭТА", - отметил Сергей Худоешко.

Помимо всего прочего, ассоциация недавно запустила интернет-портал с "одним окном" для владельцев электромобилей.

quote Портал - это детище, о котором я мечтал. Это не просто какой-то сайт, а именно живой инструмент общения между бизнесом и владельцами электромобилей. Сергей Худоешко

По его словам, портал позволяет владельцам электромобилей не только получать информацию, но и напрямую предлагать решения актуальных проблем. "Иногда клиент сталкивается с проблемой, которую ему очень трудно решить. Иногда хочет задать вопрос, а иногда предложить решения, указать на моменты, которых мы просто, может быть, не видим. И граждане предлагают нам хорошие, правильные, здравые варианты решений, которые мы доносим уже дальше", - рассказал председатель БЭТА.

Одной из свежих инициатив, поступивших через портал, стало предложение устанавливать на трассах специальные дорожные знаки, информирующие водителей о том, через какое расстояние будет электрозаправка. "С этой инициативой мы выступим, и я думаю, что нас поддержат, потому что это простая вещь, которая сильно повысит комфорт наших электромобилистов в поездке по Беларуси", - отметил председатель ассоциации.

Таким образом, Белорусская ассоциация развития электротранспорта намерена не только представлять интересы владельцев электромобилей, но и активно участвовать в формировании комфортной инфраструктуры для электротранспорта в стране.