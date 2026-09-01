В БГАМ после реставрации открылся обновленный учебный корпус

Торжественным аккордом прозвучал День знаний в Белорусской государственной академии музыки. В первом учебном корпусе провели масштабный капитальный ремонт и реставрацию. Теперь здание выглядит, как почти 70 лет назад, когда его построили.

Привели в порядок декоративную лепнину и осветительные приборы, а бра воссоздали по сохранившимся чертежам. На новоселье заглянула вице-премьер. Наталья Петкевич также приняла участие в открытии символичной скульптуры, которую посвятили, конечно же, ее величеству - Музыке.

Инесса Бодяко, художественный руководитель хора Белорусской государственной академии музыки:

"Мне кажется, что долгожданная встреча с родным зданием всех радует, потому что два года без родных стен дались нам не очень легко, тем не менее мы постарались вернуться в том же хорошем качестве в родные стены альма-матер".

В обновленном учебном корпусе разместятся около 300 студентов. Здесь будут учиться вокалисты, дирижеры, пианисты, композиторы и музыковеды.