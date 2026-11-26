Белорусский аграрный университет дал старт первому форуму аграрного образования. Он приурочен к 30-летию факультета предпринимательства и управления университета.

К работе тематических секций присоединились представители Минсельхозпрода, реального сектора экономики, а также вузы из России и Таджикистана.

Татьяна Богатова, замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Наша страна сейчас очень хорошо работает на молочном рынке. Для того чтобы получать качественную продукцию, сегодня наиболее востребованы специалисты ветеринарного и зоотехнического профилей. Современные молочно-товарные комплексы - это уже не прежние фермы, а сложные производства, где необходимы также экономисты. Особенно ценны зоотехники, владеющие основами экономики. Подобные мероприятия помогают выработать направления дальнейшей работы и внести изменения в учебно-программную документацию, чтобы экономические компетенции присутствовали в подготовке специалистов инженерного, зоотехнического и ветеринарного профилей".

В Беларуси в 2026 году на очную форму образования по аграрным специальностям план по набору абитуриентов был выполнен на 100 %, 892 студента поступили на условиях целевой подготовки. Также в стране до 5 декабря продолжается набор студентов по аграрным специальностям на заочную форму обучения.