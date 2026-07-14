В БГАТУ зачислили 263 целевика - 88 % от плана набора

Целевики уже узнали результаты зачисления в вузы. В Белорусский государственный аграрный технический университет зачислили 263 абитуриента - это 88 % от общей цифры данного набора.

Это те, кто позаботился о своем рабочем месте еще до начала студенчества - у них преимущества при поступлении и поддержка на протяжении всей учебы. Для многих, кто идет в АПК, это и прибавки к стипендии, и выплаты при заключении контракта, не говоря уже о базовом соцпакете. Многие, кто отработал, остаются и жить, и работать.

"Молодым специалистам, которые обучаются у нас в университетах, к стипендии идет доплата. Первый семестр - это 3 базовые величины к стипендии. В последующем смотрится на балл успеваемости. Если балл успеваемости выше 8, доплата идет 5 базовых величин. При заключении контракта впервые выплата в размере 200 базовых величин. При заключении контракта еще на 5 лет выплата составляет 300 базовых величин. Выдается благоустроенное жилье данным категориям работникам", - рассказала юрисконсульт ОАО "Несвижские островки" Светислава Абрамович.

Аграрные специальности в топе популярных в текущей вступительной кампании. К тому же это гарантированное рабочее место, а значит, уверенный шаг в профессию.