В БГМУ зачислены 1 382 первокурсника

27 июля в Белорусском государственном медицинском университете озвучили цифры приема. В ряды первокурсников зачислены 1 382 человека. Из них 601 поступил на бюджет и 781 - по целевому направлению. Платное дневное обучение, напомним, в медах в этом году отменили.

Среди поступивших в БГМУ - 17 победителей республиканских олимпиад, 22 лауреата спецфонда Президента, 465 выпускников школ с медалью и 84 человека, окончивших медколледжи с отличием. Это к разговору об уровне абитуриентов на медпрофиль.

В целом, как отметил ректор БГМУ, в университете баллы традиционно высокие, и конкурс состоялся абсолютно по всем специальностям.

"Для наших целевиков мы в этом году сделали специальный онлайн-курс для подготовки именно по биологии и химии для поступления в наш университет. И на этот курс было записано около 1400 абитуриентов. Отрадно отметить, что именно более 1400 ребят и подали документы в наш университет. Поэтому мы уже предварительно проводили работу, и мы ориентировочно знали, сколько к нам подадут на целевую форму, на бюджетную форму, - рассказал Сергей Рубникович, ректор БГМУ. - И те какие-то вбросы, которые были в соцсетях, они никакого основания не несут. Вот мы даже посчитали средние проходные баллы на основные наши факультеты. Стоматологический - средний проходной 394. Фармацевтический и лечебный - 375 баллов. Педиатрический - 360 баллов. Поэтому это достаточно высокие баллы. Это значит, что ребята, которые к нам поступили, мотивированы и хорошо подготовлены".

В БГМУ продолжается прием документов от иностранцев. Завершится он в ноябре. Уже изъявили желание получить медицинское образование в Минске представители 30 стран, в том числе из России, Туркменистана, Ирана и Израиля. Общая география студентов в вузе - 60 стран.