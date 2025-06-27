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В БГПУ утверждено 416 мест для абитуриентов-целевиков. Какие направления в топе
В Беларуси начался прием документов на целевую подготовку в вуз. Всего в этом году утверждено около 6 600 целевых мест. Из них 1 тыс. для будущих педагогов. Так, в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка для этой категории абитуриентов отведено 416 мест. В топе направлений - начальное образование, физико-математическое, специальное и инклюзивное.
27 июня в БГПУ начался прием документов от абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки.
Александр Маковчик, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка: "Заказчиками кадров у нас являются управление образования и учреждения общего среднего образования. Они ориентируют выпускников педагогических классов на целевые места, а также тех, кто сам выразил желание учиться и затем работать в этих учреждениях. Количество заявок превышает количество целевых мест: у нас 416 мест и 458 заявок. Сейчас важно, чтобы конкурс был на каждую специальность. Однако есть направления, которые наиболее востребованы экономикой страны".
Также с этого дня будет проходить собеседование с выпускниками учреждений общего среднего образования профильной направленности (педагогической, спортивно-педагогической, инженерной).
Во время приема документов для абитуриентов педагогических классов будет работать зона профильной поддержки - уникальное место, в котором абитуриенты и участники единственного в Беларуси клуба выпускников педклассов "ПРОФиль+" в неформальной обстановке обсуждают интересующие их вопросы вступительной кампании, обмениваются впечатлениями, оказывают необходимую эмоциональную поддержку до и после собеседования.
Вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля. Документы у абитуриентов, поступающих по целевому направлению, принимают до 2 июля включительно. Приемные комиссии работают без выходных с 9 до 18 часов.