В БГПУ прошел патриотический флешмоб ко Дню народного единства

Патриотический флешмоб ко Дню народного единства запустили в Белорусском государственном педагогическом университете. Специально для него студент физико-математического факультета Сергей Башмаков написал песню "Мы - молодая Беларусь". Аранжировку автор создал самостоятельно. Обработать музыку и вокал помог искусственный интеллект.

Будущие учителя физики и математики продумали движения, которые сможет повторить каждый, и сделали ролик для соцсетей вуза. Вскоре инициативу подхватили и другие факультеты университета.

"Процесс создания песни на самом деле получился очень спонтанным, как это бывает чаще всего, пришло вдохновение. Хочу создать новую песню, высказать свою любовь к родной, любимой Беларуси. Я отталкивался от той фразы, что наша молодежь - двигатель нашей страны, наш прогресс. И так и получилось "Мы - молодая Беларусь". Мы, молодежь, - это будущие педагоги, которые будут учить других маленьких ребят и закладывать в них основы нашего патриотизма и нашей гордости к родной стране", - поделился студент БГПУ имени М. Танка, автор песни "Мы - молодая Беларусь" Сергей Башмаков.

Светлана Малиновская, начальник отдела по идеологической и воспитательной работе БГПУ имени М. Танка:

"Флешмоб набрал очень большое количество просмотров в социальных сетях. Сегодня к ним присоединяются и студенты, и школьники со всей страны. Они показали своим примером, как ко Дню народного единства проявляется молодежь, что молодежь сегодня у нас творческая, креативная, и они готовы и созидать на благо родной страны. Они приходят уже со своими идеями, хотят самоопределяться, чтобы их слышали, видели. И, конечно, в университете очень важно создать такое пространство, где студент может себя показать, поэтому мы поддерживаем любые начинания. Главное - чтобы была инициатива, было желание".

Принять участие в флешмобе может абсолютно каждый. Все, что нужно, - повторить танец, записать видео под песню "Мы - молодая Беларусь" и поделиться им в социальных сетях.