В БГПУ стартовал масштабный проект "Лица памяти"

В преддверии Дня народного единства свой проект "Лица памяти" запустили депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Он рассказывает о живой и непридуманной истории страны сквозь призму великих судеб.

В рамках старта депутаты вместе со студентами и преподавателями БГПУ возложили цветы и почтили память Максима Танка - народного поэта БССР и борца за воссоединение Беларуси.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Проект "Лица памяти" - это память о великих белорусах. Это и Максим Танк, и Вера Хоружая, и Кирилл Орловский, Сергей Притыцкий и многие другие. Именно через этих великих людей мы хотим актуализировать события, сделать их живыми, эмоциональными, показать, что у них тоже были свои интересы, но вместе с тем для них самым главным было воссоединение страны. И они сделали все возможное и невозможное для этого".

Программу продолжила диалоговая площадка "Единство народа - сила Беларуси!". Главными темами разговора депутатов со студентами стали значение воссоединения белорусских земель, а также влияние тех судьбоносных событий на развитие и укрепление современной Беларуси.

"Нам нужно не только сохранить память, но и передать будущим поколениям богатое наследие - нашу культуру, язык и, самое главное, любовь к родной земле", - отметил студент БГПУ им. Максима Танка Глеб Полховский.

В рамках проекта "Лица памяти" запланирован ряд мероприятий в регионах. Финиширует масштабная инициатива 16 сентября.