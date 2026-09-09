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В БГПУ стартовал масштабный проект "Лица памяти"

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В преддверии Дня народного единства свой проект "Лица памяти" запустили депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Он рассказывает о живой и непридуманной истории страны сквозь призму великих судеб.

В рамках старта депутаты вместе со студентами и преподавателями БГПУ возложили цветы и почтили память Максима Танка - народного поэта БССР и борца за воссоединение Беларуси.

председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк выступает перед студентами БГПУ им. Максима Танка

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Проект "Лица памяти" - это память о великих белорусах. Это и Максим Танк, и Вера Хоружая, и Кирилл Орловский, Сергей Притыцкий и многие другие. Именно через этих великих людей мы хотим актуализировать события, сделать их живыми, эмоциональными, показать, что у них тоже были свои интересы, но вместе с тем для них самым главным было воссоединение страны. И они сделали все возможное и невозможное для этого".

Программу продолжила диалоговая площадка "Единство народа - сила Беларуси!". Главными темами разговора депутатов со студентами стали значение воссоединения белорусских земель, а также влияние тех судьбоносных событий на развитие и укрепление современной Беларуси.

"Нам нужно не только сохранить память, но и передать будущим поколениям богатое наследие - нашу культуру, язык и, самое главное, любовь к родной земле", - отметил студент БГПУ им. Максима Танка Глеб Полховский.

В рамках проекта "Лица памяти" запланирован ряд мероприятий в регионах. Финиширует масштабная инициатива 16 сентября.

Разделы:

ОбществоИсторияМолодежь

Теги:

БГПУдепутатыпроект
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