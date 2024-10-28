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В БГПУ стартуют дни открытых дверей, предусмотрен и дистанционный формат
В ведущем педагогическом университете Беларуси 28 октября стартуют Дни открытых дверей. В течение недели в дни школьных каникул в БГПУ у будущих абитуриентов и родителей будет возможность встретиться с руководством институтов и факультетов, а также преподавателями и студентами.
Можно будет получить информацию о возможности поступления, специальностях, условиях заселения и проживания в общежитиях. Сами студенты расскажут о молодежных проектах, культурной и спортивной жизни университета. К слову, для иногородних школьников предусмотрен дистанционный формат. Будет организована онлайн-трансляция встреч.
Особое внимание - учащимся педагогических классов. За почти 10 лет их количество в Беларуси увеличилось в 8 раз.
Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка:
"В стране создано более 850 педагогических классов, там обучаются более 8,7 тыс. человек - это наш основной контингент, можно сказать. Каждый четвертый студент университета - это выпускник педагогического класса. Поэтому мы реализуем специальный проект - "Студент на один день в БГПУ". И мы приглашаем учащихся педклассов".
В ноябре Белорусскому педагогическому университету имени Максима Танка исполнится 110 лет. Сегодня в вузе на всех уровнях подготовки обучается около 10 тыс. студентов, включая почти 1 тыс. иностранцев. Наиболее востребованы специальности психологического профиля, социально-педагогическая работа и дошкольное образование.
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