В БГПУ стартуют дни открытых дверей, предусмотрен и дистанционный формат

В ведущем педагогическом университете Беларуси 28 октября стартуют Дни открытых дверей. В течение недели в дни школьных каникул в БГПУ у будущих абитуриентов и родителей будет возможность встретиться с руководством институтов и факультетов, а также преподавателями и студентами.

Можно будет получить информацию о возможности поступления, специальностях, условиях заселения и проживания в общежитиях. Сами студенты расскажут о молодежных проектах, культурной и спортивной жизни университета. К слову, для иногородних школьников предусмотрен дистанционный формат. Будет организована онлайн-трансляция встреч.

Особое внимание - учащимся педагогических классов. За почти 10 лет их количество в Беларуси увеличилось в 8 раз.

Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка:

"В стране создано более 850 педагогических классов, там обучаются более 8,7 тыс. человек - это наш основной контингент, можно сказать. Каждый четвертый студент университета - это выпускник педагогического класса. Поэтому мы реализуем специальный проект - "Студент на один день в БГПУ". И мы приглашаем учащихся педклассов".