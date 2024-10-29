В БГУ обсудили вопросы просвещения молодежи в преддверии электоральной кампании

В БГУ состоялась встреча молодежных общественных сил. В повестку были включены вопросы дальнейшего взаимодействия молодежных организаций и структур для реализации совместных проектов по правовому и электоральному просвещению молодежи.

"Главная цель сегодняшнего мероприятия заключается в том, чтобы вся молодежь нашей страны объединилась перед значимым событием в Беларуси - выборами Президента. Важно, чтобы мы вместе общались с молодежью, говорили об ее правовом обеспечении, активном участии в электоральной кампании, чтобы мы оставались неравнодушными к судьбе нашей страны".