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В БГУ обсудили вопросы просвещения молодежи в преддверии электоральной кампании
В БГУ состоялась встреча молодежных общественных сил. В повестку были включены вопросы дальнейшего взаимодействия молодежных организаций и структур для реализации совместных проектов по правовому и электоральному просвещению молодежи.
Алина Ретькова, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
"Главная цель сегодняшнего мероприятия заключается в том, чтобы вся молодежь нашей страны объединилась перед значимым событием в Беларуси - выборами Президента. Важно, чтобы мы вместе общались с молодежью, говорили об ее правовом обеспечении, активном участии в электоральной кампании, чтобы мы оставались неравнодушными к судьбе нашей страны".
Участники встречи - представители студенческого сообщества, молодые парламентарии, работающая молодежь, делегаты Всебелорусского народного собрания - приняли официальное обращение белорусской молодежи в преддверии нового витка электоральной кампании.
В обращении выражается уверенность, что белорусское государство продолжает устойчивый рост и обеспечивает надежную защиту интересов всех граждан, а главное, позволяет сохранить внутренний порядок даже в условиях сложной внешнеполитической обстановки.
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