В БГУ открыли лабораторию по кибербезопасности

Кибербезопасность - это уже не просто часть IT-отрасли, а вопрос приоритета государственной политики. Именно поэтому подготовка специалистов в этой сфере выходит на новый уровень. Тому подтверждение - учебно-научная лаборатория в БГУ. Это первая в Беларуси образовательная платформа такого рода.

Лаборатория позволит студентам работать с реальными киберрешениями и понимать архитектуру современных угроз.

Лаборатория оснащена 12 рабочими местами по последнему слову техники. Компьютеры высокой мощности, лицензионное ПО, учебно-методический комплекс. Здесь можно работать и на стационарных машинах, и на собственных устройствах. Все продумано для того, чтобы учебный процесс был максимально приближен к реальной работе.

Артем Рундыгин, студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

"Первое, что дает нам открытие этой лаборатории, - это то, что мы сможем взаимодействовать с ведущими поставщиками услуг по кибербезопасности. Также мы сможем работать с программно-аппаратными комплексами, связанными с нашей специальностью. Открытие лаборатории поможет получить практические навыки, которые помогут в дальнейшем влиться в работу. Например, сейчас я занимаюсь базовой настройкой файрвола".

Студент факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Владислав Матыркин отметил, что аудитория отлично оснащена технически. По его мнению, современное оборудование помогает студентам на практических занятиях и дает ценные навыки для будущей профессии.

Юрий Воротницкий, заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

"Мы считаем это очень важным, потому что работа в такой лаборатории с реальными аппаратными и аппаратно-программными средствами защиты информации позволит нашим выпускникам быстрее войти в профессию на рабочих местах предприятий Республики Беларусь, в профильных подразделениях по информационной безопасности и в открываемых сейчас в республике центрах обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты".

Интеллект, скорость реакции и умение быть на шаг впереди - сегодня делают ставку именно на таких специалистов. За более чем 20 лет БГУ подготовил около 1,5 тыс. выпускников с приставкой "кибер". Новая лаборатория - это возможность готовить кадры на уровне, которого требует время.

Лаборатория открыта на базе факультета радиофизики и компьютерных технологий. Это первая в Беларуси образовательная платформа, созданная совместно с российским разработчиком решений в области информбезопасности. Событие приурочили к полувековому юбилею факультета - и, пожалуй, это лучший подарок, который можно было сделать его студентам.

На выходе получаем киберформулу: БГУ не только укрепляет научно-образовательную базу, но и отвечает на запрос государства в подготовке квалифицированных кадров для сферы информбезопасности. Лаборатория станет площадкой, где теория встречается с практикой, а студенты получают навыки, востребованные уже сегодня.