28 октября в БГУ презентовали сентябрьский номер журнала "Маладосць", подготовленный совместно с филологическим факультетом. Издание выступает стартовой площадкой для нового поколения авторов, продолжая традиции.

На страницах журнала в свое время публиковались Владимир Короткевича, Василь Быков, Янка Брыль, Иван Шамякин.

В сентябрьском выпуске представлены интервью с деканом филфака, эссе студентов, а также произведения участников литературного кружка. Поговорили и с белорусским блогером Ильей Шинкаренко.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"У нас есть литературные журналы и центральная газета, которая выходит на белорусском языке "Звязда". Есть целый канал на белорусском языке в Белтелерадиокомпании. У нас есть много всего, есть и интерес молодежи к языку. Сегодня как раз мы наблюдаем обратный процесс: молодым людям интересен наш родной белорусский язык".

В планах - продолжить серию творческих встреч со студентами. Кроме БГУ, собираются подключить также студентов БГПУ им. Максима Танка.