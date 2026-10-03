В БГУФК прошли соревнования для людей старше 50 лет

Легкоатлетический манеж Белорусского государственного университета физической культуры сегодня стал соревновательной площадкой не для студентов вуза, а для тех, кто старше, но не слабее. Здесь прошли традиционные соревнования среди пожилых людей "Активное долголетие", которые собрали порядка ста участников со всей страны. Атлеты были разделены на четыре возрастные группы - от 50 плюс до 80 и старше. А соперничали спортсмены в четырех дисциплинах - прыжки со скакалкой, отжимания, гибкость позвоночника и ходьба.

Участники соревнований горячо поддерживали друг друга, и большинство признались: сюда они приехали прежде всего за общением.