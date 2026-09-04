В БГУКИ официально открыт новый культурный сезон

В Белорусском государственном университете культуры и искусств официально открыт новый культурный сезон.

Главная творческая кузница страны дала старт своему 51-му творческому году ярким перформансом. На большой сцене университета объединились преподаватели, выпускники и сотни студентов разных вузов. Гостей праздника ждали масштабный музыкальный флешмоб, выступление белорусских исполнителей и зрелищные хореографические показы.