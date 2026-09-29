В БИСИ представили нового директора

Объективная аналитика и качественное прогнозирование - задачи, которые поставлены перед новым руководителем Белорусского института стратегических исследований. 29 сентября первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси представил коллективу белорусской "фабрики мысли" директора ведомства Андрея Кунцевича. Ранее он занимал должность первого заместителя министра информации. Поручили новому руководителю сохранить темпы информационного присутствия белорусской аналитики в новостной повестке.

Андрей Кунцевич, директор Белорусского института стратегических исследований:

"Нам необходимо повышать качество наших аналитических материалов, которые ложатся в основу принятия важнейших государственных решений. Отдельное внимание стоит уделить укреплению кадрового состава БИСИ, усилению его медийного веса, развитию международных контактов с расширением тех возможностей, которые дает так называемая экспертная дипломатия в интересах нашей страны, нашего государства".

Среди других приоритетных задач - донастройка региональных аналитических структур и проведение исследований, отражающих стратегическую компоненту для принятия эффективных управленческих решений.