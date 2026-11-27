Более 7 тыс. белорусов приняли участие в онлайн-опросе об ожиданиях от предстоящего Всебелорусского народного собрания. Первичный срез народного мнения представили 27 ноября в Белорусском институте стратегических исследований.

В рамках проекта "Народная пятилетка" там прошел большой экспертный диалог. Встреча объединила представителей Конституционного суда, Секретариата ВНС, ведущих политических партий, профсоюзов и крупнейших общественных объединений страны. Главная цель - проанализировать, как работает обновленный конституционный институт сегодня и какие резервы можно задействовать, чтобы голос регионов звучал еще громче. Сегодня у проекта "Народная пятилетка" примерно 65 тыс. предложений и инициатив от жителей страны. Что касается онлайн-исследований, платформа собрала с начала запуска более 300 тыс. откликов граждан по самым разным сферам развития страны. Это уже не просто обратная связь, а живая карта запросов Беларуси.

Екатерина Речиц, аналитик БИСИ, руководитель Центра анализа гражданских инициатив "Народная пятилетка": "С одной стороны, люди действительно ожидают каких-то практических, приземленных задач, которые бы позволяли улучшать качество жизни. То есть предлагаются конкретные инициативы в рамках образования, здравоохранения, много предложений касательно развития современных информационных технологий, цифровых сервисов и так далее. Но в то же время люди ждут еще от Всебелорусского народного собрания и предложения таких идейных концептов, национальной идеи, образа будущего, новых направлений развития страны, которые бы позволяли двигаться нам вперед".

Андрей Кунцевич, директор Белорусского института стратегических исследований: "Многие эксперты рассматривают ВНС как своеобразный хранитель мирной повестки. И от того, насколько эффективно будет реализовываться потенциал этого общественно-политического института, во многом зависит будущее нашей страны. За 30 лет ВНС прошло путь от традиционного форума до главного представительного органа народовластия с конституционным статусом. И социологические замеры показывают сегодня высокий уровень доверия белорусов к ВНС".

В мире, где политические системы все чаще сталкиваются с турбулентностью и кризисом доверия, Всебелорусское народное собрание выполняет роль стратегического стабилизатора. По данным социсследования, доверие населения к ВНС подтвердили более 70 % белорусов.