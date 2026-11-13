В Большом театре Беларуси чествовали тружениц села

В Большом театре Беларуси представлен балет "Баядерка". Особый показ организован в честь героинь нашего времени - тружениц села. Масштабная встреча проходит в преддверии профессионального праздника - Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это повод в очередной раз поблагодарить женщин за их нелегкий, но стратегически важный для страны труд.

Сменить напряженный рабочий ритм на живое общение и насладиться высокой культурой. Празднично, торжественно и по-особенному душевно. Столица стала центром притяжения для более чем 600 представительниц аграрного сектора из всех регионов страны. Наши труженицы посетили знаковые объекты города, а главной точкой маршрута стал Большой театр оперы и балета.

За сиянием улыбок и элегантностью нарядов - колоссальный труд, требующий стойкости и истинной любви к своей земле. В знак глубокого уважения и признательности за преданность делу на сцене Большого чествуют лучших из лучших. Кульминация вечера - легендарный балет "Баядерка" (смотрите видео).