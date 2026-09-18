"В большой политике крупных результатов сразу нет" - Рачков разобрал переговоры Коула и Лукашенко

15 сентября 2026 года у Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась встреча со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом.

Со стороны США приехала достаточно большая делегация. Белорусскую же сторону представлял председатель КГБ Иван Тертель, премьер-министр Александр Турчин.

Факт приезда спецпосланника президента США Дональда Трампа в Минск свидетельствует об отсутствии какой-либо паузы в диалоге между Беларусью и Америкой. Стороны проработали достигнутые на предыдущем этапе переговоров договоренности. В этот раз формат переговоров расширился со стороны американцев, поэтому белорусский лидер включил в переговорный процесс премьера и руководителя спецслужбы.

"Это говорит о том, что стороны уже нащупали определенные точки соприкосновения, а в диалоге появилась конкретика, которую необходимо двигать дальше, и выходить на результат. Не случайно возникла тематика калийных удобрений. Президент накануне прокомментировал этот кейс, понимая, о чем будет идти речь с американцами", - отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью".

Сергей Рачков

Действительно, данная тема важна для Беларуси. Калийные удобрения - высоколиквидный товар. Америка изъявила желание получить калий дополнительно, но, пожалуй, сначала необходимо стать в очередь и заплатить за предыдущие поставки товара. "Судя по комментариям и ответу спецпосланника, американская сторона почувствовала справедливые требования и посыл. Экономические процессы никто не заменит. Получили товар - оплатите его", - отметил собеседник.

Затронули в ходе переговоров и разморозку денежных активов Беларуси. Снятие ограничений на использование этих средств (а речь идет почти о 45 млн долларов) станет хорошим сигналом и для других американских и европейских банков. "В большой политике нет моментальных больших результатов. Даже штрихи "разморожен" или "будут разморожены" - серьезный шаг и сигнал для всех игроков", - резюмировал Сергей Рачков.

Главное фото: president.gov.by