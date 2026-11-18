Последствия крупной аварии на тепломагистрали в Борисове ликвидировали. Идет поэтапное восстановление теплоснабжения.

Утром 18 ноября из-за повреждения участка отключили одну тепломагистраль. В итоге 175 жилых домов, 16 учреждений образования и 3 учреждения здравоохранения остались без отопления.

В ликвидации последствий аварии были задействованы аварийные бригады и энергетики, чтобы как можно быстрее подключить отопление пострадавшим.

Елена Бондарович, заместитель директора УП "Жилье":

"В настоящее время специалисты предприятия производят заполнение магистральной системы теплоснабжения теплоносителем. Это необходимый технологический этап перед восстановлением подачи тепла потребителям. Просим жителей сохранять спокойствие. Все необходимые работы проводятся. Специалисты контролируют процесс восстановления теплоснабжения".