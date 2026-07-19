В Борисове презентуют поисково-мемориальный проект "Не вернувшимся из полета"

"Не вернувшимся из полета" - поисково-мемориальный проект презентуют в Борисове. Экспозиция, посвященная подвигу советских летчиков, представлена в галерее Центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева.

Выставка - результат работы энтузиастов поисковой группы "Авиапоиск-Борисов" на основе находок с мест падений военных самолетов. Группа занимается восполнением пробелов в малоизвестных страницах ВОВ и установлением имен героев, пропавшим без вести.

"Авиапоиск-Борисов" работает уже 10 лет, и за это время поисковики обнаружили 100 мест падения самолетов времен Великой Отечественной войны и установили имена 30 летчиков, ранее считавшихся пропавшими без вести.

"Это совместный проект российских и белорусских поисковиков. Отряд "Поиск" города Шклова, отряд "Авиапоиск-Борисов", разведчики воинской славы, Центр современной истории и Общественное объединение "Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне" готовили эту выставку на протяжении 10 лет. Здесь представлено 16 планшетов, в которых находятся номерные фрагменты самолетов. По номеру удалось установить экипаж", - отметила заместитель руководителя поисковой группы "Авиапоиск-Борисов" Татьяна Балашова.

В экспозиции представлено 16 планшетов с военными артефактами. Самая интересная и значимая находка - планшет Николая Гастелло. Благодаря этим предметам, удалось подтвердить точное место подвига отважного летчика, сам факт тарана вражеской колонны советским самолетом, а также место захоронения героического экипажа Гастелло.