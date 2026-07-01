В Борисове вспоминают героев "Багратиона" и продолжают находить новые имена защитников Родины

В преддверии Дня Независимости по всей стране проходят торжества, посвященные знаковым датам в летописи Великой Отечественной и подвигам защитников Родины.



Особенный, исторический день 1 июля в Борисове. В этот день 1944 года в ходе наступательной операции "Багратион" районный центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. День города начался с минуты молчания в память о защитниках Отечества.



Благодаря поисковой работе установлены имена 38 советских солдат, которые десятилетиями считались без вести пропавшими. На торжественную церемонию приехали благодарные родственники из России.

Татьяна Чуйкова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Борисовского райисполкома: "Постоянно проводим архивную исследовательскую работу. Только за прошлый год нами установлено 1716 новых имен. Уже в этом году 78 имен. У нас 163 воинских захоронений. Еще недавно их было на 10 меньше. Будем продолжать эту работу, она греет душу, она откликается в сердце, ты понимаешь, что это очень важно. Сегодня нельзя забыть ни одного человека, кто защищал нашу Родину".

Общая героическая история находит продолжение в новых союзных проектах. В День Независимости Беларуси Борисовский район Минской области и Петушинский район Владимирской области России подпишут соглашение об установлении дружественных отношений.