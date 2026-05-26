В Ботаническом саду Минска появится экскурсионный электромобиль
Ноу-хау отечественных разработчиков для разных сфер экономики! Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси готовит премьеру. Это экскурсионный электромобиль.
Первая такая машина в ближайшее время пополнит автопарк Ботанического сада Минска. На ней посетителям будет проще объехать территорию в 90 гектаров, чтобы оценить коллекцию реликтовых растений. Тренд планируют подхватить и другие локации.
Вадим Ивченко, замначальника Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля:
"Он может использоваться в закрытых экологических зонах, в парках, санаториях, там, где важна экология. У него своя специфика: маленькое плечо въезда, он должен не создавать помех для пешеходов, небольшая скорость - до 30 км/ч. Он должен быть безопасным и комфортным".
Сам же Объединенный институт машиностроения сотрудничает с заводами-флагманами нашей страны. Совместно они разрабатывают и создают специальную технику.
Алексей Шмелев, заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
"Может быть пример - автобус для перевозки пассажиров в аэропортах. Это уникальная машина, которая выпускается только МАЗом. Здесь дизайн - это наша разработка, расчеты каркасных конструкций несущей системы этого автобуса. Также здесь видите систему тягового электропривода, которая была создана нашими специалистами для погрузочно-доставочной машины, выпускается на Могилевском подразделении БЕЛАЗа. Это и двигатель, и инверторное управление: самые наукоемкие технологии, которые в части трансмиссии можно поставить на БЕЛАЗ".
Добавим, многие ноу-хау белорусских машиностроителей можно будет увидеть и на международной выставке "БЕЛАГРО", которая примет гостей с 2 по 6 июня в Минском международном выставочном центре.