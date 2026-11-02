В Ботаническом саду прошла выставка плодовых субтропических растений

Насладиться яркими цветами теплого сезона можно было в минувшие выходные в Ботаническом саду.

В тропическом уголке растет более 120 наименований цитрусов: от оранжевых клементинов до оригинальных плодов цитрона, похожих на пальцы ладони. Кроме того, в экспозиции и другие растения: банан, фейхоа, гранат, инжир и даже ананасы.

Главное экопространство столицы на осенних каникулах приглашает посетить и экспозиционную оранжерею под стеклянным куполом. Внутри - тропические растения, лианы, пальмы и экзотические животные: попугаи, черепахи.