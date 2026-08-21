В Браславе открывается духовный форум в честь чудотворной иконы Матери Божией Браславской

Сотни верующих-католиков из разных уголков Беларуси спешат 21 августа в Браслав. В приозерной столице открывается традиционный духовный форум в честь чудотворной иконы Матери Божией Браславской.

Ближе к вечеру там пройдет торжественная встреча пилигримов и праздничное богослужение с участием всех гостей. Пока паломники в дороге.

Корреспондент Наталья Бордиловская и ксендз Николай Тихонович

Одним из маршрутов отправилась съемочная группа "Первого информационного" (подробности в видео).