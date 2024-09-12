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В Бразилии дирижабль рухнул на жилые дома
Организаторы рекламного ролика футбольного клуба "Сан-Паулу" решили запустить над городом дирижабль с изображением эмблемы клуба.
В результате воздушное судно на скорости врезалось в жилой дом. Пострадал пилот и прохожий. Оба госпитализированы.
В результате инцидента также сильно повреждено несколько зданий.
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