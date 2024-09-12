В Бразилии дирижабль рухнул на жилые дома

Организаторы рекламного ролика футбольного клуба "Сан-Паулу" решили запустить над городом дирижабль с изображением эмблемы клуба.



В результате воздушное судно на скорости врезалось в жилой дом. Пострадал пилот и прохожий. Оба госпитализированы.



В результате инцидента также сильно повреждено несколько зданий.