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В Бразилии дирижабль рухнул на жилые дома

Организаторы рекламного ролика футбольного клуба "Сан-Паулу" решили запустить над городом дирижабль с изображением эмблемы клуба.

В результате воздушное судно на скорости врезалось в жилой дом. Пострадал пилот и прохожий. Оба госпитализированы.

В результате инцидента также сильно повреждено несколько зданий. 

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