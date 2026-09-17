В Бресте почтили память героев, павших за воссоединение белорусского народа

В Беларуси продолжаются памятные мероприятия ко Дню народного единства. В Бресте они начались у обелиска - на месте захоронения воинов Красной армии, павших в боях за воссоединение белорусского народа осенью 1939 года. Отдать дань уважения подвигу героев собрались руководство Брестской области и города, депутаты, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, духовенство, ветераны, трудовые коллективы предприятий, молодежь и сотни неравнодушных брестчан.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Польша рассматривала часть территории РБ и Брестской области как мост, как плацдарм для дальнейшего продвижения на территорию РФ. И я скажу, что сопротивление наших людей, белорусов, не дало свершиться тем планам, которые были заготовлены польскими оккупантами. Мы воссоединились, мы сегодня мощное государство, которое защищает свои интересы".

В знак памяти и глубокой благодарности к подножию братской могилы легли венки и цветы.