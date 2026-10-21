В Бресте проходит Белорусско-китайский туристический форум

В Бресте в эти дни проходит первый Белорусско-китайский туристический форум. Среди участников - более 150 представителей государственных органов, бизнеса и экспертов наших стран.

Цель масштабной встречи - расширение сотрудничества и обсуждение способов привлечения китайских туристов в Беларусь, создание комфортных инновационных маршрутов для путешествий как в Китай, так и в Беларусь.

Гости Беларуси в рамках форума познакомятся с героической историей Бреста, красотой Полесского края, уже сегодня - посещение заповедного леса Беловежской пущи, а 22 октября - Коссовского дворца.

Брестская область намерена придать белорусско-китайскому партнерству новый импульс для развития туризма, тем более что важные шаги в этом направлении сделаны: от взаимного безвиза и открытия прямых авиарейсов до тесного сотрудничества Беларуси с провинциями и областями Китая.