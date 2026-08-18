В Бресте пройдет фестиваль "Непокоренная твердыня"

Брест вновь перенесется в эпоху Первой мировой войны: 22 и 23 августа пройдет 6-й фестиваль исторической реконструкции "Непокоренная твердыня".

Мероприятие воссоздаст события августа 1915-го, когда российские войска под давлением превосходящих сил австро-германского блока были вынуждены оставить Брест-Литовск.

В субботу, 22 августа гостей ждет погружение в быт: полевой лагерь, работа медслужб, мастер-классы по штыковому бою и выставка редкого оружия. Во второй день кульминация: масштабная реконструкция боя с эпизодами эвакуации мирных жителей, допросом пленного и подвигом сестер милосердия. Всех желающих накормят солдатской кашей из полевой кухни.