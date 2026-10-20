Краткий пересказ от ИИ

В Бресте стартовал первый Белорусско-китайский туристический форум

Деловая программа - это дискуссионные панели, переговоры и подписание документов о сотрудничестве

На повестке расширение сотрудничества (от практических инструментов до цифрового продвижения и подготовки специалистов). По ключевым вопросам участники пришли к официальному согласию.

Партнерство и путешествия без границ. Тысячелетний Брест объединяет культуры и народы многих стран. С Китаем связывает прочное стратегическое партнерство. Форум в историческом приграничном городе - мероприятие символичное. 20 октября здесь более 150 представителей государственных органов, бизнеса и экспертов из Беларуси и Китая. Задача - создать комфортные инновационные маршруты, которые позволят гражданам двух стран глубже узнавать традиции и культуру.

Дружбе между Китаем и Брестом более 30 лет. За этот период город приумножал побратимские отношения с провинциями Поднебесной. Встреча для реализации туристических амбиций - не просто взгляд в будущее. Форум - уникальная площадка для создания новых трансграничных маршрутов, связывающих китайские города с Беларусью и Брестским регионом. В приоритете места памяти, эко- и оздоровительный туризм, то, что сегодня пользуется популярностью.

Михаил Баценко, зампредседателя Брестского облисполкома:

"Глава государства дал поручение сотрудничать с Китаем. И у нас сейчас с Китаем всестороннее всепогодное партнерство. Если мы говорим про товарооборот, он у нас каждый год растет. За последние 5 лет он вырос более чем в 5 раз. И в этом году мы тоже прибавляем. Настало время переходить и к следующей главе - это туризм, потому что китайские туристы в мире превалируют. Их много, поэтому сегодня мы должны для себя определить, как сделать так, чтобы китайским туристам было в Бресте, в первом регионе, хорошо".

Беларусь - Китай

Перспективы развития туризма

Путешествия еще доступнее, а знакомство с Беларусью - насыщеннее и познавательнее. И в этом уже сделаны большие шаги, например, взаимный безвизовый режим и открытие пяти прямых авиарейсов. Для туротрасли большие возможности. Плюс давнее сотрудничество Беларуси на уровне провинций и областей, развитие механизмов взаимодействия между туроператорами, гостиничными группами, транспортными предприятиями. Индустрия туризма - один из главных драйверов роста экономик государств, интерес взаимный.

Перспективы большого дела обсудили на панельных сессиях, где затронули важные темы - от цифрового маркетинга и блогерства до инвестиций, инфраструктуры и финансовой части.

Иван Веренич, зампредседателя правления коммерческого банка:

"Мы как банк работаем в разных странах, в том числе в Китае. Мы видели большой отклик со стороны местного бизнес-сообщества, поэтому мы здесь, чтобы помочь найти возможности для наших клиентов, ответить на неудобные вопросы и рассказать о каких-то удобных понятных вещах. Из того опыта, как мы видели, развивался туризм Китая уже в РФ, туристы чаще приезжают с такими услугами под ключ, где турагент из Китая дает весь сервис туристу, чтобы он здесь мог бесперебойно осуществлять то, ради чего он сюда приехал - отдыхать".

Установление деловых и профессиональных связей

В числе ключевых вопросов форума - оптимизация таможенного оформления, языковые услуги, стыковки авиарейсов и железнодорожного сообщения, а также продвижение онлайн, так называемый, умный туризм. По итогам первого дня международного форума стороны подписали ряд соглашений. В их числе развитие сотрудничества в области культуры, СЭЗ "Брест" и ассоциацией бизнеса провинции Хубэй.

Ван Цзе, представитель больницы № 1 г. Сиань (Китай):

"Я сам врач, наша больница является одной из крупных в Китае. У нас большие планы на этот форум. Хотим наладить сотрудничество с больницами Брестчины. Рассматриваем дальнейшее обучение коллег и ваших специалистов у нас в Китае".

Андрей Трофимов, директор туристической компании:

"У нас половина штата - это сотрудники из КНР, белорусско-китайская компания. Прежде всего Беларусь может представить огромное количество интересных, не только культурных, но и исторических местечек. С точки зрения еще и агротуризма, мы тоже это развиваем. Также обмениваемся опытом с Китаем. Мы направили людей туда и принимаем людей оттуда. Для китайских граждан это большое различие менталитета, но учитывая наш совместный опыт, мы все эти проблемы превозмогаем".

От соглашений и диалоговых площадок до знакомства с достопримечательностями первого региона. Уже 21 октября участники форума побывают в Брестской крепости, на очереди и жемчужина Европы - Беловежская пуща. На третий день форума культурная программа продолжится посещением Коссовского дворца.