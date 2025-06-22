В Бресте воссоздали реконструкцию "22 июня 1941 года. Брестская крепость"

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Трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости воссоздали на рассвете 22 июня более 600 военно-исторических реконструкторов из Беларуси, России, Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, пишет БЕЛТА.

Военно-историческую реконструкцию обороны легендарной цитадели над Бугом в Бресте проводят с 2011 года. Многие брестчане утро 22 июня встречают именно в Брестской крепости. Среди зрителей немало тех, кто преодолел многие километры, чтобы увидеть это мероприятие своими глазами.

Александр Пастернак практически каждый год приезжает в эту пору из Витебска в Брест.

"В этом году я исполняю роль начальника штаба 125-го стрелкового полка. Я участвовал во многих исторических реконструкциях в Беларуси и России, странах ближнего зарубежья. Но в Брестской крепости есть своя атмосфера. Такие эмоции мало где можно испытать, это место настоящей силы человеческого духа. Люди не жалели себя. Когда надеваем такую же форму, оказываемся в таких же жарких условиях, с оружием, стараемся прочувствовать все переживания того времени", - описал эмоциональное состояние реконструктор.

Погружение в эпоху началось с воссоздания событий 21 июня 1941 года в Брестском гарнизоне. Бойцы выполняли свои обыденные дела, взрослые были заняты своими хлопотами, а дети резвились и играли. Была суббота - самое подходящее время для концертов и танцев. До самого рассвета гуляли влюбленные пары. Эту умиротворяющую картину прервало вторжение немецко-фашистских захватчиков, а землю содрогнули взрывы и нескончаемые оружейные залпы. Реконструкторы воссоздали фрагменты обороны границы, укрепрайона. Один из самых пронзительных моментов - пленение мирных жителей. Их роли исполнили около 100 человек.

Юлия Белко воплотила образ женщины, которую захватчики пленили, а затем хладнокровно расстреляли.

"Это не просто применение образа на 45 минут. Момент проживаешь душой всецело. Мы долго готовились, начиная от подбора костюмов, заканчивая психологическим, эмоциональным состоянием. Мы реконструируем, но на самом деле даже на минуту сложно вообразить, что творилось в Брестской крепости 22 июня. Стремимся к аутентичности, чтобы показать весь ужас. Во всепоглощающий страх я ныряю с первым взрывом. Каждый раз боюсь, что погибну", - призналась брестчанка.

Реконструкторы очень придирчиво относятся к внешнему виду: каждая деталь должна соответствовать историческому периоду. Исполнители ролей немецких или советских военнослужащих индивидуально готовят униформу, мирных жителей - свои платья и костюмы.

"Я приезжаю уже шестой год подряд. Первый раз, когда приехала, меня поразило это место в самое сердце. Каждый год бываю здесь, чтобы почтить память", - призналась петербурженка Ирина Демичева.

Сегодня она исполнила роль жены офицера Брестского гарнизона. Для соответствия статусу искала подходящее платье.

"Как правило, вещи для образов гражданского населения покупаются с рук. На мне платье 1950-х годов: женщина из Самары продала бабушкино платье", - заметила девушка.

75-летний слонимчанин Виктор Пенза участвовал во всех реконструкциях, которые проводились в Брестской крепости.

"В этот раз мы обороняли 62-й укрепленный район. Стояли вместе с пограничниками на линии государственной границы. С первых минут, как немцы перешли, завязалась борьба. Кто-то погиб, остальные под натиском отошли в казематы и там до конца сражались", - рассказал мужчина о сюжетной линии своего персонажа.

Увидели зрители также эпизоды обороны Восточного форта под руководством майора Петра Гаврилова, последний бой защитников цитадели. Для реалистичности восприятия реконструкторы использовали танк, бронеавтомобиль, автомобили и мотоциклы, в небе кружил самолет Ан-2. Усиливали эффект звуковые эффекты. Глядя на происходящее на Кобринском укреплении, зрители вздрагивали от взрывов и выстрелов. Некоторые не могли сдержать слез от сопереживания, но равнодушным не остался никто.