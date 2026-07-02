В брестском аэропорту после реконструкции открыли второй терминал

Аэропорт Бреста расширяет площади. Открыт второй терминал. 2 июля первые туристы оценили инфраструктуру. Из Бреста вылетали в Москву и Анталью.

Для комфорта пассажиров

Из брестского аэропорта с начала года отправились больше 25 тыс. пассажиров. До Москвы всего час 45 минут, до Санкт-Петербурга - немного дольше. Рейсы популярные - для бизнес-поездок и туризма. С учетом большого потока аэропорт решили усовершенствовать.

Брестский аэропорт не раз становился съемочной площадкой, в знаменитых картинах "Высоцкий, спасибо, что живой", "Пальма" и "ГДР" как раз этот антураж. Исторический характер здания помог воссоздать атмосферу советской эпохи. Ажиотаж здесь и в будни. Выбор направлений от экзотических до российских. И туристы прибывают традиционно заранее.

"Здесь очень комфортно, уютно, все есть, все чистенько, все красиво, людям будет нравиться, будут летать с удовольствием", - поделился пассажир.

"Я из Кузбасса приехал к брату, 15 лет не виделись. Замечательный город. Все удобно, все комфортно, все здорово! Мечта всей моей жизни была - попасть в Брестскую крепость, в Беловежскую пущу", - рассказал еще один пассажир.

Аэровокзал аэропорта введен в эксплуатацию 40 лет назад. Проект как раз включал 2 терминала, которые играли важную роль в развитии воздушного сообщения. Со временем один из них перестал использоваться по прямому назначению. На 25 лет закрыли. А сегодня это многофункциональное пространство доказывает свою востребованность. Одновременно пассажиры улетают в разные страны. А здесь навигация, современная стойка, зона ожидания.

Александр Докучиц, начальник брестского филиала государственного предприятия "Белаэронавигация":

"Разделить эти потоки было необходимо и по требованиям авиационной безопасности, и пограничного контроля, таможенного контроля. Это третий проект, который мы завершили в этом году. У нас сейчас на реализации два проекта - это проект по реконструкции нашего периметрового ограждения и устройство объездной дороги".

В проработке вылеты в катарскую Доху, Калининград и другие города России, а также возобновление рейсов в Шарм-эль-Шейх. Аэропорт не прекратит модернизацию - в планах увеличение пассажиропотока. Акцент на автоматизацию и цифровизацию. В авиации важна каждая деталь, конечно, самое важное - безопасность.

В брестском аэропорту только за неделю в популярные направления летят более тысячи туристов - от египетского Эль-Аламейна до турецкой Антальи. И ведь новые направления - вопрос времени. Главное - с удобством и ветерком.