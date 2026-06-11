В Брестском районе пограничники задержали белоруса с самодельным БПЛА

Сотрудники ГПК продолжают бороться с беспилотниками. Сразу несколько летательных аппаратов пограничники изъяли у белорусов.

8 июня в Брестском районе недалеко от границы был задержан мужчина. При нем обнаружили самодельный дрон самолетного типа, а также все комплектующие для его запуска.

Другой белорус пытался перевезти два беспилотника из Польши в Беларусь.

В отношении нарушителей начаты административные процессы, они получат крупные штрафы.