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В Брестском районе пограничники задержали белоруса с самодельным БПЛА
Автор:Редакция news.by
Сотрудники ГПК продолжают бороться с беспилотниками. Сразу несколько летательных аппаратов пограничники изъяли у белорусов.
8 июня в Брестском районе недалеко от границы был задержан мужчина. При нем обнаружили самодельный дрон самолетного типа, а также все комплектующие для его запуска.
Другой белорус пытался перевезти два беспилотника из Польши в Беларусь.
В отношении нарушителей начаты административные процессы, они получат крупные штрафы.
Всего с начала 2026 года у белорусов изъяли 12 летательных аппаратов, сообщили в Госпогранкомитете.