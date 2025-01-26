В Брестской области действует 31 избирательный участок закрытого типа

Регионы активно включились в избирательный процесс. Их поддержка благополучной, независимой, социально ориентированной и мирной стране. Активность на избирательных участках отмечается с самого утра. Участки расположены в разных учреждениях и организациях. Самое главное, что там созданы все условия для комфорта граждан.

В Брестской области сформирован 861 участок для голосования. В том числе 31 закрытого типа. Расположены они в воинских частях, домах отдыха и учреждениях здравоохранения.

В Брестской областной клинической больнице более 300 избирателей. Бюллетени выдают только пациентам. Для них созданы и все условия, чтобы каждый смог сделать свой выбор.

Любовь Волосюк, пациентка Брестской областной клинической больницы:

"Голосовала я в первую очередь за мир. Потому что мир и спокойствие - это самое важное. В стране медицина не стоит на месте, она развивается. Условия в больнице замечательные, на уровне столицы".

Сергей Головенко, пациент Брестской областной клинической больницы:

"Я голосую за мир, за стабильность, за процветание нашей Родины, за уверенность в завтрашнем дне, за будущее детей и внуков. Те, кто находится в палате, все в один голос говорят, что никогда так хорошо Беларусь не жила за эти 30 лет. Каждый год виден прогресс".

Олег Баюн, председатель закрытого участка для голосования на выборах Президента Беларуси № 96 г. Бреста:

"Пациенты, у которых нет ограничений двигательного режима, голосуют на избирательном участке, организованном в конференц-зале. Лежачие больные и послеоперационные пациенты имеют возможность проголосовать в палатах".

Сегодня Брестская областная клиническая больница - среди региональных лидеров страны. Только в 2024 году здесь выполнили более 20 тыс. операций разного уровня. Причем около 30 % - сложные и высокотехнологичные. Всего в 2024-м медицинскую помощь в этом учреждении получили более 180 тыс. пациентов. Сейчас в больнице идет масштабная реконструкция - строят новый корпус.

Александр Карпицкий, главврач Брестской областной клинической больницы:

"С открытием нового хирургического корпуса, который предполагается ввести в конце 2026-го - начале 2027 года, улучшится качество и доступность медпомощи. Мы планируем увеличить количество и качество операций, в основном это будет касаться высокотехнологичных операций, сложных оперативных вмешательств на органах грудной клетки, сердце, брюшной полости, сосудах".