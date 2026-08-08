В Брестской области проходит экологический фестиваль "Споровские сенокосы"

В Брестской области проходит ежегодный экологический и культурный фестиваль "Споровские сенокосы". Одно из самых оригинальных мероприятий призвано сохранить уникальность болотных ландшафтов с их биоразнообразием и познакомить с традициями ручного кошения.

Белорусский экологический фестиваль

В деревне Высокое Березовского района в 19-й раз экологический фестиваль "Споровские сенокосы" объединяет сотни участников и гостей из самых разных уголков Беларуси.

В умении косить ручными косами соревнуются как мужчины, так и женщины, в командном (по два человека) и личном зачете.

Быстро и качественно нужно скосить участок длиной 100 м и шириной не менее 1,5 м на каждого. Учитываются два критерия - скорость и качество. После командного этапа 10 лучших участников выйдут в личное первенство, где будут косить ту же дистанцию уже самостоятельно.

Время прохождения зависит от высоты, влажности и плотности травы. В среднем прокос занимает от 5 до 10 минут.

Еще одна зрелищная часть фестивальной программы - традиционный футбольный турнир. Площадка - участок торфяного болота без растительности.

Для гостей также подготовлены мастер-классы по сплаву на байдарках, студия настольных спортивных игр, детские развлекательные площадки. Есть возможность покататься на мотодельтапланах и квадроциклах, а также посмотреть выступления творческих коллективов.