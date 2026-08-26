В Чашникском районе обсудили новации закона "О мелиорации" и эффективное использование земель

Новшества в законе "О мелиорации" должны дать результат для землепользователей. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко во время выездного совещания депутатов в Чашникском районе.

Мелиорация - важнейшая тема для Беларуси, ведь от качества почвы зависит, каким будет урожай зерна, рапса, сколько соберут картофеля и овощей.

Наводить порядок на земле - задача, которая стоит перед белорусскими регионами. В Витебской области на полях Чашникского района в обновлении мелиоративной системы задействована мощная техника. Более 300 га должны получить новую жизнь - задача сложная, но выполнимая. За счет работ увеличивается контурность полей, а значит, пахать и сеять будет куда проще. От того, как сработают специалисты-мелиораторы, зависит в дальнейшем и работа аграриев.

"Первая задача - это перехват грунтовых вод, вторая задача - отвезти поверхностную воду в водоприемники, то есть каналы. Это все делается согласно гидротехническому сооружению. Мы устраиваем колодцы, именно поглотители, фильтрующие колонки, очень характерные как для этого объекта, так и для мелиорации в целом", - отметил директор холдинга "Витмелио" Сергей Самохвалов.

Среди особенностей Витебской области - сложный рельеф и тяжелые земли, именно поэтому для севера страны мелиорация особенно важна. Урожайность на мелиорированных гектарах на 30 % больше, чем на полях, где она не проводилась.

Здесь нужен комплексный подход, в основе которого - перспективные разработки ученых и специалистов сельского хозяйства. Тандем науки и практики должен работать на результат. Для того чтобы каждый гектар работал, используют автоматический мониторинг систем и точного управления шлюзами и каналами.

"Мы понимаем, что чем лучше будет приготовлена земля, тем легче будет аграриям, тем будет меньше затрат, больше эффекта", - рассказал гендиректор ГО "Белводхоз" Дмитрий Колдобаев.

От грамотного использования каждого гектара зависит продовольственная безопасность. На важность соблюдения всех этапов мелиорации каждый раз обращает внимание глава государства, посещая регионы страны. Мало провести мелиоративные работы, нужно ухаживать за этими землями.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"В сельском хозяйстве главное для государства - это мелиорация. Никто, никакой частник не будет строить каналы, сооружения, особенно актуально это для Припятского региона, никто не будет, кроме государства, поэтому мы очень сильно взялись за мелиорацию. В основном мелиоративные системы, которые были построены в советские времена здесь, вы же знаете, здесь осушались болота и строились одновременно целые колхозы. Время уходило, денег не всегда хватало. Мы так безобразно порой относились к этим вопросам. Я вижу, как эта земля приходит в негодность, эти каналы зарастают и так далее. Пришлось штурмом брать этот вопрос, поэтому мелиорация - это главный вопрос".

Последние 10 лет в стране наблюдалась тревожная картина: полезные поля постепенно сокращались, а площади заброшенных земель, заросших диким кустарником, наоборот росли. По поручению Президента развернули масштабную кампанию по наведению порядка.

В Жлобинском районе Гомельской области земли плодородные, но есть специфика рельефа. Нужна забота человека, чтобы каждый гектар приносил пользу.

"Раньше люди в ночных пунктах содержали много домашнего скота. И данные земли использовались для выпуска домашних животных, то есть те земли раньше использовались. Но они пришли со временем в негодность - заросли кустарниковой растительностью. И сейчас, когда проводятся большие работы по восстановлению этих земель, использованию их в дальнейшем для сельхозорганизаций, это, конечно, имеет очень огромное значение. И люди будут видеть все это, что земли не брошенные, что каждый кусок земли на нашей территории будет использоваться не сегодня, так завтра", - подчеркнул председатель Краснобережского сельсовета Валерий Роговский.

Законодательство в области мелиорации и эффективное использование земель оказалось на повестке выездного совещания депутатов в Чашникском районе. От грамотного использования каждого гектара зависит продовольственная безопасность. Сейчас ко второму чтению готовится закон "О мелиорации", как отмечают парламентарии, его нормы должны идти от практики.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:

"Какие новации? Во-первых, понятийный аппарат конкретизируется. Вводятся новые понятия, которых не было. Устанавливаются конкретные сроки после проведения мелиорированных работ: в течение месяца объект должен быть сдан в эксплуатацию. Если это проходит в зимнее время, то не позднее мая. Расширяются права облисполкомов, райисполкомов по оценке земель, определению тех видов работ, что необходимо в первую очередь проводить".

В Беларуси действует госпрограмма "АПК будущего", где отдельное место отведено мелиорации. До 2030 года должно быть восстановлено более 430 тыс. га. Деньги выделяются серьезные - почти 4 млрд рублей, тратить их нужно с умом. Текущая правоприменительная практика показала, что старые нормы требуют перезагрузки.

Владимир Колесникович, член постоянной Комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Климат, потребности наших сельхозпроизводителей, запросы меняются. Поэтому назрела необходимость корректировки законодательства по мелиорации земель. Требования есть и главы государства, чтобы каждый клочок земли сегодня работал. Земля не должна пустовать, все должно приносить пользу нашему государству".

Работа предстоит масштабная. Все для того, чтобы и в дальнейшем белорусские технологии, научный подход и, конечно, трудолюбие граждан в тандеме обеспечивали продовольственную безопасность страны.