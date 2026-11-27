Открытый диалог с прессой на самые острые темы - это то, что свободно делает Президент Беларуси Александр Лукашенко и что не в состоянии повторить его западные коллеги. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил министр культуры Марат Марков. Он особо подчеркнул, что подобные предложения политикам отправлялись, но их оставили без ответа.

"Вы заметьте, Президент никогда не боится разговаривать ни с одним журналистом западного издания и спокойно отвечает на все вопросы, даже на самые каверзные. Обратитесь к любому европейскому лидеру с предложением взять у них интервью, это невозможно по определению", - отметил министр культуры Беларуси.

Как проходило становление белорусского государства, какой будет политическая модель мира, в чем особенность интервью Президента французской журналистке, кто подбрасывает дрова под европейский политический котел? Все подробности смотрите в программе "Клуб редакторов" 27 ноября в вечернем эфире на "Беларусь 1".