В чем преимущество БГАТУ и по каким специальностям идет подготовка студентов в вузе

БГАТУ исполнилось 70 лет, за время его существования из стен вуза выпустили 65 тыс. молодых специалистов.

Университет является одним из ведущих в сфере аграрно-технического образования с надежной репутацией, соответствующим интеллектуальным потенциалам, обеспечивающий высокое качество образования. Таким мнением поделился первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Алексей Миранович в эфире "Первого информационного".

Алексей Миранович, первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:

"Наш вуз один из лучших в сфере аграрного образования. Действительно, он старается как раз работать в ногу со временем. Конечно, это вуз, который нацелен на инновационные методы обучения. У нас действительно эффективно осваивается все передовое, новое, которое несется из науки, образования и техники. Могу отметить, что наш диплом признан не только в Республике Беларусь, но и всем миром. А качественное образование подтверждается различными международными наградами и грамотами правительства Республики Беларусь".

По итогам 2022 года, вузу была вручена международная бизнес-премия "Лидер года" в номинации образования. А по результатам 2023 года в связи с внесением достаточно серьезного социально-экономического развития Первомайского района, университет занесен на Доску почета района.

"В университете идет подготовка по 9 специальностям на уровне общего высшего образования, по 7 специальностям углубленного высшего образования. Дальше у нас идет подготовка специалистов, которые получают послевузовское образование - это 14 специальностей аспирантуры, 6 специальностей докторантуры. Ежегодно более 3 тыс. обучающихся проходит стажировку, повышение квалификации и переподготовку в вузе", - отметил Алексей Миранович.