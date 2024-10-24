3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В чем преимущество БГАТУ и по каким специальностям идет подготовка студентов в вузе
БГАТУ исполнилось 70 лет, за время его существования из стен вуза выпустили 65 тыс. молодых специалистов.
Университет является одним из ведущих в сфере аграрно-технического образования с надежной репутацией, соответствующим интеллектуальным потенциалам, обеспечивающий высокое качество образования. Таким мнением поделился первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Алексей Миранович в эфире "Первого информационного".
Алексей Миранович, первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета:
"Наш вуз один из лучших в сфере аграрного образования. Действительно, он старается как раз работать в ногу со временем. Конечно, это вуз, который нацелен на инновационные методы обучения. У нас действительно эффективно осваивается все передовое, новое, которое несется из науки, образования и техники. Могу отметить, что наш диплом признан не только в Республике Беларусь, но и всем миром. А качественное образование подтверждается различными международными наградами и грамотами правительства Республики Беларусь".
По итогам 2022 года, вузу была вручена международная бизнес-премия "Лидер года" в номинации образования. А по результатам 2023 года в связи с внесением достаточно серьезного социально-экономического развития Первомайского района, университет занесен на Доску почета района.
"В университете идет подготовка по 9 специальностям на уровне общего высшего образования, по 7 специальностям углубленного высшего образования. Дальше у нас идет подготовка специалистов, которые получают послевузовское образование - это 14 специальностей аспирантуры, 6 специальностей докторантуры. Ежегодно более 3 тыс. обучающихся проходит стажировку, повышение квалификации и переподготовку в вузе", - отметил Алексей Миранович.
Специалисты, выпускаемые БГАТУ, востребованы не только в Беларуси, но и в России, и в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все