В чем важность инвестиций для экономического развития страны - в проекте "Про деньги"

За последние три года инвестиции в реальном выражении в Беларуси выросли более чем на 50 %. Для белорусской экономики ориентиром выступает поддержание нормы накопления основного капитала на уровне 20-25 % ВВП. Это оптимальный коридор, который позволяет обновлять основные фонды без чрезмерного давления на потребительский рынок.

В чем важность инвестиций для экономического развития страны на десятилетия? Почему простое вливание денег в закупку однотипного оборудования быстро перестает давать экономический эффект? Каким образом обычные банковские вклады финансируют модернизацию промышленности? Об этом смотрите в авторском проекте Александра Егорова "Про деньги" 13 октября в 13:20 и 19:45 на "Первом информационном".