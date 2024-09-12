В чем взаимовыгодное партнерство Беларуси и БРИКС - мнения экспертов

Такие объединения, как БРИКС, являются важным аспектом экономического и политического развития стран-участниц. Мнения экспертов о перспективах для Беларуси.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Мирная повестка, устойчивое развитие, взаимное сотрудничество государств с различным политическим устройством, взаимоуважение к политическим традициям, ценностям любой страны, отказ от навязывания какой-то идеологической повестки - это все то, что исповедует Беларусь на международной арене. То, что вызывает уважение к позиции нашего Президента и нашего государства, и потому такой интерес проявляют к Республике Беларусь страны БРИКС. С одной стороны это экономическая составляющая, это важное геополитическое положение Беларуси, но с другой - ценностный потенциал, который не просто совпадает с мнением большинства всех, наверное, участников БРИКС, но и глобального большинства".

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Наш Президент на саммите БРИКС очень четко определил позицию Беларуси в рамках дальнейшего становления и развития нового миропорядка. Мы видим, что Минску есть что предложить - в первую очередь, это вопросы, связанные с безопасностью, со стабильным экономическим развитием, с развитием агросектора, культуры, искусства. Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время все человечество подходит к ситуации, когда нельзя наживаться за счет других наций. Наоборот, если те или иные государство, нация, общество имеют какие-то наработки, ими надо делиться, надо подтягивать слабых и становиться на более высокий уровень для всех".

Вадим Елфимов, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:

"Вступление Республики Беларусь в БРИКС, несомненно, будет способствовать активизации этой организации и без того весьма перспективного международного глобального проекта, перспективы которого, еще раз повторяю, с участием Республики Беларусь, только возрастут. Я думаю, что добавятся и конкретики. Это уже мы можем сегодня наблюдать, видя, как Александр Григорьевич Лукашенко в буквальном смысле оживляет международную повестку, выступая в Казани по самым важным аспектам не только развития этой организации, но и всей глобальной системы международных отношений. Считаю, что, в принципе есть все условия создания в рамках БРИКС некой большой тройки с участием России, Китая и Республики Беларусь, некоего актива этой организации и актива всей прогрессивной международной политики".

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":