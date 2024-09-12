3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В чем взаимовыгодное партнерство Беларуси и БРИКС - мнения экспертов
Такие объединения, как БРИКС, являются важным аспектом экономического и политического развития стран-участниц. Мнения экспертов о перспективах для Беларуси.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"Мирная повестка, устойчивое развитие, взаимное сотрудничество государств с различным политическим устройством, взаимоуважение к политическим традициям, ценностям любой страны, отказ от навязывания какой-то идеологической повестки - это все то, что исповедует Беларусь на международной арене. То, что вызывает уважение к позиции нашего Президента и нашего государства, и потому такой интерес проявляют к Республике Беларусь страны БРИКС. С одной стороны это экономическая составляющая, это важное геополитическое положение Беларуси, но с другой - ценностный потенциал, который не просто совпадает с мнением большинства всех, наверное, участников БРИКС, но и глобального большинства".
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Наш Президент на саммите БРИКС очень четко определил позицию Беларуси в рамках дальнейшего становления и развития нового миропорядка. Мы видим, что Минску есть что предложить - в первую очередь, это вопросы, связанные с безопасностью, со стабильным экономическим развитием, с развитием агросектора, культуры, искусства. Мы прекрасно понимаем, что в настоящее время все человечество подходит к ситуации, когда нельзя наживаться за счет других наций. Наоборот, если те или иные государство, нация, общество имеют какие-то наработки, ими надо делиться, надо подтягивать слабых и становиться на более высокий уровень для всех".
Вадим Елфимов, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:
"Вступление Республики Беларусь в БРИКС, несомненно, будет способствовать активизации этой организации и без того весьма перспективного международного глобального проекта, перспективы которого, еще раз повторяю, с участием Республики Беларусь, только возрастут. Я думаю, что добавятся и конкретики. Это уже мы можем сегодня наблюдать, видя, как Александр Григорьевич Лукашенко в буквальном смысле оживляет международную повестку, выступая в Казани по самым важным аспектам не только развития этой организации, но и всей глобальной системы международных отношений. Считаю, что, в принципе есть все условия создания в рамках БРИКС некой большой тройки с участием России, Китая и Республики Беларусь, некоего актива этой организации и актива всей прогрессивной международной политики".
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":
"БРИКС для Беларуси во всех смыслах - в финансовом, экономическом, логистическом, транспортном и даже с точки зрения укрепления своих позиций на мировой политической арене - очень важно. Беларусь идет в БРИКС не с пустыми руками (об этом неоднократно говорил Президент Республики Беларусь), мы готовы инвестировать свое политическое значение, политический вес и авторитет на мировой арене. Мы готовы инвестировать свое, безусловно, супервыгодное для БРИКС географическое положение в самом сердце Европы и уже выстроенные логистические и экономические проекты. В частности, у нас есть такой пример безусловного экономического логистического успеха, как участие в китайском проекте "Один пояс, один путь" и строительстве индустриального парка "Великий камень". У нас есть история успеха, которую мы готовы инвестировать в БРИКС".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов