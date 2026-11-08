V чемпионат по колке дров среди СМИ завершился в Минском районе: "Военкор" снова победил

Юбилейный чемпионат по колке дров среди СМИ завершился в Минском районе. Победу одержала команда телеканала "Воен-ТВ" - к слову, второй год подряд.

Нарубили и напилили на несколько сезонов вперед. Может быть, как раз из этих материалов заработали себе ту самую бумагу, на которой будем писать свои самые лучшие сюжеты и специальные репортажи. Пятый чемпионат по колке дров завершен, результаты известны, а победители получили то самое заветное вознаграждение. Команда "Военкор", которая уже традиционно является абсолютным победителем этого чемпионата, получила приз от Президента: топор с его подписью, а также перчатки, в которых буквально вчера Президент рубил дрова. Может быть, и на пьедестале получилось не все, но точно приз зрительских симпатий забрала сегодня Белтелерадиокомпания.

Рубить дрова учили сегодня не только журналистов (хотя мы знаем, что за пять сезонов они научились делать это профессионально), но и обычных посетителей. Вход был, как всегда, свободным, а количество приглашенных гостей и просто зрителей сегодняшнего чемпионата установило абсолютный рекорд за прошедшие пять лет. Уверены, что в следующем году будем искать новую площадку, потому что вдоль береговой линии озера Вячи мы уже не помещаемся. Тем временем соревнования и призы были и для обычных участников.

Еще один оригинальный сюрприз, который подготовили организаторы, - появление маскота у чемпионата по колке дров. К пятилетнему юбилею все-таки определились, кто же это - конечно, это наш белорусский бобер. У нового маскота чемпионата по колке дров в руках, конечно же, топор – белорусский - самый заточенный.

Поэтому, если вы думаете, что в лесу остались только пеньки, - нет, это не бобры, они сегодня вместе с нами. Это наши участники, которые уже и напилили, и нарубили дров, но сделали это качественно. Мы завершаем этот чемпионат ярко, с новыми надеждами, с новым тренировочным опытом. Уверены, что наша команда учтет все сегодняшние недочеты подготовки, соберется, подготовится, и в следующем году золото обязательно будет за нами.