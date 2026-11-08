V чемпионат по колке дров в самом разгаре: Белтелерадиокомпания показывает хорошие результаты

Юбилейный чемпионат по колке дров среди СМИ на Вяче в самом разгаре. В эти минуты завершается кульминационная дисциплина - эстафета. Белтелерадиокомпания показывает хорошие результаты.

На чемпионате СМИ по колке дров команда Белтелерадиокомпании продолжает борьбу.

Участник дисциплины "колка дров по-президентски" Иван Мазго поделился впечатлениями от выступления: "Это было безумно круто. Огромный прилив адреналина: тебя поддерживают, кричат все. Главное - не подвести команду. Это, действительно, такое чувство, которое ничем не описать, то есть, если ты подвел команду, конечно, тебя будет нагоняй, только не от кого-то, а где-то там глубоко в душе. Поэтому я приложил все возможные усилия, чтобы показать результат. Ну, а судьи покажут табло, увидим".

Своим мнением о чемпионате поделилась пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она отметила, что это событие нельзя пропустить: "Пять лет чемпионат проходит, пять лет я здесь. Но я услышала вашу критику, что в этом году нет показательных мастер-классов". По ее словам, она находится в самой гуще событий вместе со всеми участниками.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Прямо из командировки, где Президент рубит дрова утром и вечером, мы с ним, соответственно, вместе рубим утром и вечером. У меня болят кисти, не разгибаются пальцы. Я сегодня, наверное, чисто физически не смогла бы показать тот высокий уровень, который вас бы впечатлил".

Она также провела параллель между соревнованием и работой: "То, чем мы сегодня занимаемся, оно же и в работе помогает тоже. Запрещенные приемчики против нас используют регулярно. Мы не отвечаем тем же, мы не отвечаем зеркально. Фейки - это не про нас, но вот то, что рубить можем и будем, - это безусловно".

Соревновательная программа продолжается: впереди эстафета, где команде Белтелерадиокомпании предстоит побороться за результат. Болельщики с нетерпением ждут новых результатов.