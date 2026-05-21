3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
В честь открытия третьего трудового семестра состоится концерт с участием звезд эстрады
Молодежный Минск заряжает энергией студенческого движения. В белорусской столице дали старт третьему трудовому семестру. Проект объединил более 10 тыс. участников - активистов из всех районов столицы. Большинство ребят уже имеют опыт работы.
Для открытия фестиваля организаторы подготовили насыщенную программу. В парке Победы выступят звезды белорусской эстрады, состоится презентация новых проектов и вручение трудовых путевок.
На церемонии открытия присутствуют почетные гости и активисты судотрядовского движения.
Вячеслав Сабанский, второй секретарь Минской городской организации БРСМ: "Благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко Всебелорусской молодежной стройкой был обозначен наш Национальный исторический музей. И минские исторические отряды были первыми, кто на эту стройку вышел. Это были в том числе и девушки. Кстати, тоже очень важно отметить, что в Год белорусской женщины наши девушки вышли на стройку и наравне с мужчинами занимались строительством музея".
Молодежная площадка в парке Победы 21 мая будет звучать до 23:00.