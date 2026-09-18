В День без автомобиля проезд для водителей будет бесплатным

Акция "День без автомобиля" пройдет 22 сентября и станет финалом Недели мобильности в Минске.

В этот день жители столицы, которые оставят свою машину дома, смогут воспользоваться бесплатным проездом. Необходимо только взять с собой права и техпаспорт для предъявления в общественном транспорте.

В 2025 году таким правом воспользовались более 9,5 тыс. человек. Впервые Беларусь приняла участие в акции в 2008 году. Тогда за один день удалось предотвратить выброс в атмосферу более 400 тонн загрязняющих веществ.

Дмитрий Шунькин, зампредседателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Согласно статистическим данным, 85 % выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на автомобили, и только 15 % на промышленные предприятия города Минска. Об этом свидетельствуют данные с автоматических станций с непрерывным режимом измерения качества атмосферного воздуха. Концентрации оксидов азота и углерода выше в час пик, то есть это с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, что связано с увеличением интенсивности движения автотранспорта. Все, что делается в эту неделю, должно напоминать гражданам о негативном влиянии автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на окружающую среду и подтолкнуть их к использованию альтернативных способов передвижения".

Денис Ливанович, и. о. начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"На сегодняшний день уже за 8 месяцев текущего года по статистике у нас порядка 33 тыс. электроавтомобилей, куда входят грузовые, легковые и мототранспорт. Если говорить про динамику прироста в текущем году, то это за 8 месяцев - порядка 8 тыс. единиц транспортных средств. За истекший год, это по состоянию с сентября 2025-го, Госавтоинспекцией в качестве электромопедов также зарегистрировано 311 средств персональной мобильности".

В понедельник, 21 сентября, пройдет уже традиционная акция "На работу на велосипеде". Граждане, которые воспользуются средствами персональной мобильности или пойдут на работу пешком, в 9 точках Минска смогут бесплатно угоститься фруктами. Ярким финалом Недели мобильности в столице в День без автомобиля станет велопробег.