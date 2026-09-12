Войтехович о раскопках на Менке: Такой сохранности стен нет больше нигде в Восточной Европе

Белорусская столица берет свои истоки с территории у реки Менка, где в 2023-2025 годах прошли самые масштабные научные археологические исследования на территории Беларуси в этом столетии. Раскопки принесли потрясающий результат. Об этом в День города рассказал заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович.

По его словам, ученые доказали, что данное поселение является полноценным древнерусским городом. "Определили время его возникновения, начало строительства его городских укреплений - это 997 год. И увидели городскую культуру, занятия населения, быт, чем жили горожане тысячу лет назад", - сказал Андрей Войтехович.

Особое место среди находок заняло оборонительное сооружение. "Были найдены срубные клети. Наверное, такой сохранности укреплений в Восточной Европе больше нигде нет", - отметил археолог.

Дерево сохранилось благодаря природным условиям. "Повезло в том, что участок стены был возведен в болотистой пойме, и благодаря вот этой сырости дерево законсервировалось. Это были поистине масштабные сооружения. Ширина всей линии обороны - более 30 метров, высота достигала 6 метров. Для 11 века это были очень серьезные укрепления", - рассказал заведующий отделом.

Найдено и большое число предметов материальной культуры. "Очень много артефактов. Элитарных и обычных бытовых. Это перечисление займет много времени, конечно", - добавил он.

В нынешнем сезоне исследования стали точечными, но также дали важные выводы. По его словам, точечный сезон показал, что жизнь на Менке в XII веке не прекращается полностью. На малом городище, самой укрепленной части комплекса, еще в XII, XIII и XIV веках стояла небольшая феодальная усадьба. Она была настолько скромной, что ярких следов почти не оставила, и археологи лишь сейчас зафиксировали, что она там была.

Комплекс изначально предполагалось музеефицировать. "Исследования изначально предполагали, что будет произведена музеефикация этого комплекса после этих масштабных исследований. Работы сейчас ведутся, создаются проекты. Территория комплекса передается на баланс государственного музея", - сообщил ученый.

"К сожалению, укрепления замчища на Немиге, в Минске, они были уничтожены, не сохранились. И вот показать, визуализировать масштаб древнерусского города, к сожалению, здесь невозможно. Это все можно увидеть там на Менке, хотя он немножко и поменьше был, чем замчище на Свислочи", - констатировал археолог.

В раскопках активно участвовала молодежь. "Молодежи очень много, и студенты, особенно в этом году у нас были студенты из Университета культуры, их просто невозможно было вытянуть из раскопа. И, конечно, волонтеры, которые приезжают, принимают участие в раскопках", - рассказал Андрей Войтехович.

Он сравнил работу на памятнике с путешествием во времени. "Наверное, многие вот в детстве мечтали на машине времени перенестись в прошлое. Эти раскопки дают возможность своими руками пощупать вещи, какие-то материалы. Прикоснуться к истории. Именно перенестись туда. И, конечно, это азарт. Дух авантюризма. А что же там дальше? Что же там внизу? Также это интересно докопаться до истины", - сказал Андрей Войтехович.

Ко Дню города Минска ученый адресовал пожелание, связанное с исторической памятью. "Тысяча лет Минску прошло, пройдет еще тысяча лет, и будут опять вспоминать свою историю, историю страны, историю столицы, рассуждать про это, интересоваться, спорить. Хотелось бы, чтобы это все вот еще тысячи лет продолжалось", - отметил археолог.